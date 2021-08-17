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В Україні триває епідемія коронавірусу
80% жертв коронавірусу в Україні належать до однієї вікової категорії — МОЗhttps://racurs.ua/ua/n158934-80-jertv-koronavirusu-v-ukrayini-nalejat-do-odniieyi-vikovoyi-kategoriyi-moz.htmlРакурс
Епідемія коронавірусу продовжує забирати життя українців.
Станом на 14 серпня 2021 року від коронавірусної хвороби COVID-19 померли 53 тис. 255 осіб. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України.
Серед жертв коронавірусу понад 80% (43 тис. 566 осіб) — люди з вікової категорії 60+.
Це ще одне свідчення того, що літні люди знаходяться в зоні найвищого ризику від коронавірусної хвороби, — наголошують у відомстві.
У МОЗ зазначають, що чим старша людина, тим вищим є ризик:
- частка людей віком 60−69 років серед померлих складає 29% (15 тис. 533 осіб);
- частка людей віком від 70 років становить 52% (28 тис. 33 особи).
Єдиним способом захистити себе від важкого перебігу та смерті від COVID-19 є вакцинація, — наголошують у МОЗ. — Хронічні хвороби та похилий вік не є протипоказами до щеплення.
Нагадаємо, експерти заговорили про загрозливий рівень госпіталізацій хворих на COVID-19, який спостерігається останнім часом в Україні.
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