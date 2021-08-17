В Україні триває епідемія коронавірусу

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Епідемія коронавірусу продовжує забирати життя українців.

Станом на 14 серпня 2021 року від коронавірусної хвороби COVID-19 померли 53 тис. 255 осіб. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України.

Серед жертв коронавірусу понад 80% (43 тис. 566 осіб) — люди з вікової категорії 60+.

Це ще одне свідчення того, що літні люди знаходяться в зоні найвищого ризику від коронавірусної хвороби, — наголошують у відомстві.

У МОЗ зазначають, що чим старша людина, тим вищим є ризик:

частка людей віком 60−69 років серед померлих складає 29% (15 тис. 533 осіб);

частка людей віком від 70 років становить 52% (28 тис. 33 особи).

Єдиним способом захистити себе від важкого перебігу та смерті від COVID-19 є вакцинація, — наголошують у МОЗ. — Хронічні хвороби та похилий вік не є протипоказами до щеплення.

Нагадаємо, експерти заговорили про загрозливий рівень госпіталізацій хворих на COVID-19, який спостерігається останнім часом в Україні.