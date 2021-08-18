Местные выборы вблизи линии фронта на Донбассе готов провести Центризбирком, фото — УП

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Центральная избирательная комиссия обратилась к Донецкой и Луганской областным госадминстрациям и военно-гражданским администрациям (ОГА-ВЦА), чтобы оценить возможность проведения первых местных выборов 31 октября 2021 года.

Местные выборы 2020 года в части общин не проводились из-за вопросов безопасности. В Донецкой и Луганской областях продолжается операция Объединенных сил.

Летом 2020 года ЦИК сослался на вопросы безопасности избирателей и участников избирательного процесса и дважды (в октябре 2020 года и марте 2021 года) принял решение о невозможности проведения выборов.

Центризбирком может пересмотреть свое решение на основании соответствующих выводов и рекомендаций областных военно-гражданских администраций и правоохранительных органов.

Если станет возможным организовать подготовку и проведение первых местных выборов в последнее воскресенье октября 2021 года, комиссия должна принять решение о назначении не позднее 21 августа 2021 года, — говорится в сообщении ЦИК.

Комиссия ожидает заключений от Донецкой и Луганской ОГА-ВЦА не позднее 18 августа.

В августе 2020 года ЦИК установил невозможность проведения первых местных выборов 25 октября 2020 года в десяти территориальных общинах Донецкой области и восьми общинах Луганской области.

Местные выборы не проводились в фактическом областном центре Луганщины Северодонецке, а также в Лисичанске, Волновахе, Авдеевке, Угледаре, Попасной, Счастье. Решение вызвало резонанс в общинах, где голосование происходило на всех предыдущих выборах в 2014—2019 годах.

16 января 2021 года ЦИК снова получил выводы Донецкой и Луганской областных ВЦА об угрозе безопасности избирателей и установил невозможность проведения там местных выборов 28 марта. В мае Фемида отменила постановление Центральной избирательной комиссии о невозможности проведения первых выборов в части общин Донбасса.