Нардепам хотят запретить общаться с Россией без разрешения Зеленского

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Депутаты от «Слуги народа», «ЕС» и «Голоса» зарегистрировали в Верховной Раде законопроект, в котором предлагают установить запрет на общение с Россией без разрешения президента Украины.

Речь идет о запрете «установления связей для госчиновников и должностных лиц с Российской Федерацией, ее государственными органами и органами местного самоуправления, оккупационными силами и оккупационными администрациями Российской Федерации, их должностными лицами по поводу вопросов, связанных с преодолением последствий вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, без полномочия на это от президента Украины».

Напомним, что ранее многие нардепы фракции Виктора Медведчука ОПЗЖ (включая лидера этой политической силы) осуществляли визиты в Россию и встречались с представителями государства-агрессора.

Проект закона № 5844 «Об основах государственной политики переходного периода» внесен Кабинетом министров Украины на рассмотрение в Верховную Раду Украины.

Согласно пояснительной записке, «документ разработан с целью надлежащего законодательного урегулирования государственной политики переходного периода — комплекса мероприятий по противодействию вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанного государственной границы и обеспечения государственного суверенитета».

Авторы законопроекта предлагают унифицировать подходы в отношении временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, Автономной Республики Крым и города Севастополя. В нем предлагается определить, что эти территории являются временно оккупированными территориями, на которых действуют оккупационные силы и оккупационные администрации РФ.

В проекте закона также предлагается распределения регулирования на конфликтный и постконфликтный периоды, что позволит определить определенный алгоритм действий государства во время реинтеграции временно оккупированных территорий и их жителей.

Речь идет и о переходной юстиции — ответственности за правонарушения, связанные с оккупацией, ограничения относительно избрания и назначения на должности граждан, сотрудничавших с оккупантами.

Кабмин одобрил закон 4 августа, правительство зарегистрировало его в Раде 9 августа, а 17 августа текст законопроекта появился на сайте парламента.