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Ракурс
Почти полторы тысячи COVID-инфицированных и 40 смертей выявил Минздрав

Почти полторы тысячи COVID-инфицированных и 40 смертей выявил Минздрав

18 авг 2021, 09:32
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Коронавирус в Украине по состоянию на утро, 18 августа, обнаружили у 1 тыс. 447 человек. Также 712 пациентов выздоровели и 40 — умерли от осложнений коронавирусной инфекции COVID-19. С подтверждением или подозрением на заболевание госпитализированы 677 украинцев.

Об этом сообщило в Фейсбуке Министерство здравоохранения.

Больше всего новых случаев обнаружили в:

  • Киеве (181),

  • Донецкой области (155),

  • Одесской области (130),

  • Днепропетровской области (93),

  • Харьковской области (89).

Лаборатории сделали более 60,6 тыс. тестов на коронавирус методами ПЦР и ИФА.


Напомним, с начала пандемии COVID-19 в Украине зафиксировали более 2,26 млн случаев инфицирования. Из них — 53 тыс. 336 человек умерли от осложнений заболевания.

С 24 февраля в Украине действует адаптивный карантин — области разделены на «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную» зону. Сейчас все регионы «зеленые».

Источник: Ракурс


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