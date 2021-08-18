Почти полторы тысячи COVID-инфицированных и 40 смертей выявил Минздрав

https://racurs.ua/n158938-pochti-poltory-tysyachi-covid-inficirovannyh-i-40-smertey-vyyavil-minzdrav.html

Ракурс

Коронавирус в Украине по состоянию на утро, 18 августа, обнаружили у 1 тыс. 447 человек. Также 712 пациентов выздоровели и 40 — умерли от осложнений коронавирусной инфекции COVID-19. С подтверждением или подозрением на заболевание госпитализированы 677 украинцев.

Об этом сообщило в Фейсбуке Министерство здравоохранения.

Больше всего новых случаев обнаружили в:

Киеве (181),

Донецкой области (155),

Одесской области (130),

Днепропетровской области (93),

Харьковской области (89).

Лаборатории сделали более 60,6 тыс. тестов на коронавирус методами ПЦР и ИФА.

Напомним, с начала пандемии COVID-19 в Украине зафиксировали более 2,26 млн случаев инфицирования. Из них — 53 тыс. 336 человек умерли от осложнений заболевания.

С 24 февраля в Украине действует адаптивный карантин — области разделены на «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную» зону. Сейчас все регионы «зеленые».