Змінювати реєстрацію можна без візитів до військкомату, фото РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n158939-zminuvaty-reiestraciu-mojna-bez-vizytiv-do-viyskkomatu.html

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Зміни реєстрацію місця проживання для військовозобов’язаних буде простіше. Міністерство цифрової трансформації вперше в історії підключилося до реєстру військовозобов’язаних. Це стосується тих людей, які внесені до цього реєстру і в кого всі документи в порядку.

Як пояснив у колонці для НВ міністр цифрової трансофрмації Михайло Федоров, за заявкою «Дія» робить запит до реєстру військовозобов’язаних. Дані про нове місце реєстрації після його зміни автоматично передаються для зміни обліку зі старого військкомату в новий.

Раніше процедура зміни місця реєстрації займала від трьох днів, часто процес розтягувався на два тижні. Військовозобов’язаним треба ще й військкомати відвідати, щоб знятися з обліку в одному місті та стати в іншому.

Федоров зазначає, що держава вимагає документ, яким сама ж і володіє. Він пояснює, що реєстри громад не були пов’язані між собою і з Єдиним державним демографічним реєстром. Не було й обміну інформацією стосовно місця реєстрації громадян (крім паперового).

Нині розроблено інструмент на базі Демографічного реєстру, який збирає дані з реєстру однієї громади та автоматично підтягує їх до реєстру іншої. Сільські громади, які вели реєстр в таблицях Excel, або в паперових журналах, тепер матимуть змогу працювати в електронній базі.

«Дія» робить запит до цього реєстру. Відомості про нове місце реєстрації після його зміни автоматично передаються для зміни обліку зі старого військомата в новий. Саме тому змінювати реєстрацію тепер можна без відвідування військомату.

Міністр уточнив, що це стосується людей, у яких все в порядку із документами. Якщо у вас немає, наприклад, військового квитка, то сходити у військомат для його оформлення все ж прийдеться, — пише Федоров.

Послуга поки працює у семи містах — Київ, Харків, Рівне, Луцьк, Кривий Ріг, Маріуполь та Вінниця. Вона доступна для власників ID-карток.

Нова реєстрація буде відображатися у «Дії» — внутрішньому чи закордонному паспорті. Наступний крок, за словами очільника Мінцифри, — можливість зміни місця реєстрації онлайн і для паперових паспортів.

Джерело: НВ