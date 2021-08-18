Сменить регистрацию можно без визитов в военкомат

https://racurs.ua/n158939-smenit-registraciu-mojno-bez-vizitov-v-voenkomat.html

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Сменить регистрацию места проживания для военнообязанных будет проще. Министерство цифровой трансформации впервые в истории подключилось к реестру военнообязанных. Это касается тех людей, которые внесены в этот реестр и у кого все документы в порядке.

Как пояснил в колонке для НВ министр цифровой трансформации Михаил Федоров, по заявке «Дія» делает запрос в реестр военнообязанных. Данные о новом месте регистрации после его изменения автоматически передаются для изменения учета из старого военкомата в новый.

Ранее процедура изменения места регистрации занимала от трех дней, часто процесс растягивался на две недели. Военнообязанным надо еще и военкоматы посетить, чтобы сняться с учета в одном городе и стать в другом.

Федоров отмечает, что государство часто требует документ, которым сама же и владеет. Он объясняет, что реестры общин не были связаны между собой и с Единым государственным демографическим реестром. Не существовало и обмена информацией по поводу места регистрации граждан (кроме бумажного).

Ныне разработан инструмент на базе демографического реестра, который собирает данные из реестра одной общины и автоматически подтягивает их в реестр другой. Сельские общины, которые вели реестр в таблицах Excel, или в бумажных журналах, теперь смогут работать в электронной базе.

«Дія» делает запрос в этот реестр. Сведения о новом месте регистрации после его изменения автоматически передаются для изменения учета со старого военкомата в новый. Именно поэтому менять регистрацию теперь можно без посещения военкомата.

Министр уточнил, что это касается людей, у которых все в порядке с документами.

Если у вас нет, например, военного билета, то сходить в военкомат для его оформления все же придется, — пишет Федоров.

Услуга пока работает в семи городах (Киев, Харьков, Ровно, Луцк, Кривой Рог, Мариуполь и Винница). Она доступна для владельцев ID-карточек.

Новая регистрация будет отображаться в «Дії» — во внутреннем или зарубежном паспортах. Следующий шаг, по словам главы Минцифры, — возможность изменения места регистрации онлайн и для бумажных паспортов.

Источник: НВ