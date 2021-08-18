Папа Римский сделал заявление о вакцинации

https://racurs.ua/n158940-papa-rimskiy-sdelal-zayavlenie-o-vakcinacii.html

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Папа Римский Франциск обратился с призывом к миру делать прививки от коронавирусной инфекции COVID-19. По его убеждению, вакцины могут положить конец пандемии.

Благодаря Божьей благодати и труду многих, у нас теперь есть вакцины, которые защищают от COVID-19. Они дают нам надежду на прекращение пандемии, но только в том случае, если они будут доступны для всех и мы будем работать вместе, — цитирует Папу Римского издание Reuters.

В видеообращении, сделанном от имени американской группы Ad Council и коалиции общественного здравоохранения COVID Collaborative, глава Католической церкви отметил необходимость доступа к вакцинам всего населения планеты.

Reuters пишет, что вакцины от коронавируса доступны преимущественно для граждан богатых стран, в то время как бедные страны отрезаны от крупномасштабных поставок вакцин. Кроме этого, недоверие и нерешительность относительно препаратов иммунопрофилактики привели к отказу многих людей делать прививки, а это делает их особенно уязвимыми по мере распространения штамма «Дельта».

Напомним, ранее медики предупредили о развитии еще более опасных штаммов, если коронавирусу позволить циркулировать среди больших групп невакцинированных людей.