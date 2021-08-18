РФ добудує “Північний потік-2” на День Незалежності України — Deutsche Welle

https://racurs.ua/ua/n158942-rf-dobuduie-pivnichnyy-potik-2-na-den-nezalejnosti-ukrayiny-deutsche-welle.html

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«Північний потік-2», російський геополітичний проект з будівництва газогону в обхід України та Польщі, буде реалізовано напередодні Дня Незалежності — 23 серпня.

Про це повідомив німецький телеканал Deutsche Welle.

За даними ЗМІ Берліна, російський газ, отриманий по «Північному потоку-2», перекачуватимуть до Німеччини, Нідерландів, а також у північні регіони Італії.

Водночас, цього дня — 23 серпня — в Україні відбудеться міжнародний саміт «Кримська платформа», на який агресивно реагує Москва. Захід має зібрати лідерів різних держав. Наразі будь-яких офіційних подробиць про закінчення будівництва «Північного потоку-2» немає.

Україна та Польща активно виступають проти будівництва і запуску російського газогону, який з'єднає Росію з країнами Європи, й загрожуватиме майбутньому транзиту газу через Україну. Проект «Північний потік-2» передбачає спорудження двох ниток газогону від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

США і Німеччина 21 липня досягли угоди щодо «Північного потоку-2». Київ і Варшава вважають, що відмова від спроб зупинити будівництво газогону поглиблює кризу.