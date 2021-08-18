Влияние событий в Афганистане на Украину спрогнозировали в СНБО

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Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны, заявил, что украинские эксперты прогнозировали развитие ситуации в Афганистане. По его словам, захват радикальным исламистским движением Талибан власти в Кабуле стало неожиданностью для цивилизованного мира, однако аналитики в Киеве предупреждали о таком варианте развития событий.

Произошел захват власти Талибаном. Захват, который, как сегодня говорят представители США, Германии, для них был совершенно неожиданным… У нас благодаря ситуации, что в свое время туда заходил Советский Союз, есть специалисты, они еще остались… Они нас заранее предупреждали, что это произойдет, что эта ситуация является очень опасной. Мягко говоря, нам не очень понятно, почему цивилизованный мир не был к этому готов. Было, условно говоря, «нарисовано», что так будет, — рассказал Данилов в комментарии телеканалу «Украина 24».

Секретарь СНБО подтвердил, что сложная ситуация с безопасностью в Афганистане негативно повлияет на стабильность в Центральной Азии.

Все это повлияет непосредственно и на политику безопасности и миграционную ситуацию в Украине. Не будем забывать о давно отточенных приемах России и Беларуси, которые уже неоднократно демонстрировали способность ухудшать или влиять негативным образом на политику безопасности или миграционную ситуацию в странах-партнерах, в частности в ЕС, — подытожил чиновник.

Напомним, Талибан захватил власть в Афганистане на фоне вывода войск США и НАТО из страны. Ранее заместитель главы МИД Евгений Енин подтвердил, что Россия может использовать ситуацию в Афганистане против Украины.