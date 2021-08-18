Виталий Кличко. Фото: https://www.ua-football.com/

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После скандала на Аллее Героев Небесной сотни и демарша Виталия Кличко Офис президента (ОП) планирует уволить его с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По замыслу, это должно произойти после празднования Дня Независимости. Также возможен вариант с увольнением накануне 24 августа. Об этом в своем телеграм-канале написал журналист и политтехнолог Тарас Березовец, ссылаясь на источники в ОП.

В то же время член наблюдательного совета «Укрзализныци» Сергей Лещенко сообщил, что Алексей Чернышов может быть назначен главой ККГА до конца августа. По его словам, уже на следующей неделе на внеочередной сессии его могут уволить с поста министра ЖКХ.

Как известно, сейчас главой Киевской администрации является Виталий Кличко, который совмещает должность с постом городского головы.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что городские власти не имеют отношения к скандальной инсталляции на Аллее Героев Небесной сотни и отметил, что с этим связан Офис президента Владимира Зеленского.

Активисты, которые прибыли на место инцидента, начали самостоятельно валить установленные конструкции. Произошли столкновения с полицией, несколько человек задержали.