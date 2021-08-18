Первую акцию протеста провели женщины в Кабуле - ситуация в Афганистане

https://racurs.ua/n158945-pervuu-akciu-protesta-proveli-jenschiny-v-kabule-foto-video.html

Ракурс

Первую акцию протеста провели женщины в столице Афганистана Кабуле после захвата страны силами Талибана.

Об этом сообщил журналист NBC Ричард Энгель в Twitter.

Отважные афганские женщины протестуют за свои права в Кабуле, — написал Энгель.

По словам корреспондента, участницы акции держали в руках плакаты с надписями «Работа, образование и участие в политической жизни — право каждой женщины».

NBC отмечает, что акция состоялась в районе Кабула Вазир Акбар Хан, где расположена большая часть государственных учреждений.

Напомним, во времена правления Талибана в 1996—2001 годы женщины не могли работать, девочкам не разрешали посещать школу. Женщины также были вынуждены прикрывать лицо, им запрещали выходить на улицу без сопровождения родственника-мужчины.

В то же время сейчас радикальное исламистское движение Талибан обещает соблюдать права женщин, но «в рамках законов шариата». В частности, вчера на афганском телеканале произошло беспрецедентное событие — ведущая взяла интервью у официального представителя Талибана. Впервые афганская женщина взяла интервью у топ-руководителя Талибана.