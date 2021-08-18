Першу акцію протесту провели жінки у Кабулі

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Першу акцію протесту провели жінки у столиці Афганістану Кабулі після захоплення країни силами Талібану.

Про це повідомив журналіст NBC Річард Енгель у Twitter.

Відважні афганські жінки протестують за свої права у Кабулі, — написав Енгель.

За словами кореспондента, учасниці акції тримали у руках плакати з написами «Робота, освіта та участь у політичному житті — право кожної жінки».

NBC зауважує, що акція відбулася в районі Кабула Вазір Акбар Хан, де розташована велика частина державних установ.

Нагадаємо, за часів правління Талібану у 1996−2001 роках жінки не могли працювати, дівчаткам не дозволяли відвідувати школу. Жінки також були змушені прикривати обличчя, їм забороняли виходити на вулицю без супроводу родича-чоловіка.

Водночас нині радикальний ісламістський рух Талібан обіцяє дотримуватися прав жінок, але «у межах законів шаріату». Зокрема, вчора на афганському телеканалі відбулася безпрецедентна подія — ведуча взяла інтерв’ю в офіційного представника Талібану. Це вперше афганська жінка взяла інтерв’ю у топ-керівника руху.