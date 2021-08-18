Віталій Кличко. Фото: https://www.ua-football.com/

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Після скандалу на Алеї Героїв Небесної сотні й демаршу Віталія Кличка Офіс президента (ОП) планує звільнити його з посади голови Київської міської державної адміністрації (КМДА).

За задумом, це має статися після святкування Дня Незалежності. Також можливий варіант зі звільненням напередодні 24 серпня. Про це у своєму телеграм-каналі написав журналіст і політтехнолог Тарас Березовець, посилаючись на джерела в ОП.

Водночас член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко повідомив, що Олексій Чернишов може бути призначений головою КМДА до кінця серпня. За його словами, вже наступного тижня на позачерговій сесії його можуть звільнити з посади міністра ЖКГ.

Як відомо, зараз головою Київської адміністрації є Віталій Кличко, який поєднує посаду з постом міського голови.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко заявив, що міська влада не має стосунку до скандальної інсталяції на Алеї Героїв Небесної сотні й зазначив, що з цим пов’язаний Офіс президента Володимира Зеленського.

Активісти, які прибули на місце інциденту, почали самотужки валити встановлені конструкції. Відбулися сутички з поліцією, кількох осіб затримали.