Чи закриє Україна кордони через штам “Дельта”, вказали в МЗС

https://racurs.ua/ua/n158950-chy-zakryie-ukrayina-kordony-cherez-shtam-delta-vkazaly-v-mzs.html

Ракурс

Чи закриє Україна кордони через поширення штаму «Дельта» у світі, розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він нагадав, що правила в’їзду до України вже посилені — надалі все залежатиме від ситуації із захворюваністю на коронавірусну інфекцію.

Ми вже посилили правила в’їзду на територію України саме через штам «Дельта». Якщо потрібно буде, запроваджуватимемо жорсткі заходи для захисту здоров’я українців. Утім, повне закриття кордону наразі не є на порядку денному, — наголосив очільник МЗС в ефірі «Сніданку з 1+1».



Раніше Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин і режим надзвичайної ситуації в Україні до 1 жовтня. Також Київ посилив правила в’їзду до країни іноземців через розповсюдження штаму «Дельта». Зокрема, уряд відновив обов’язкове ПЛР-тестування на COVID-19 для всіх невакцинованих під час перетину українського кордону.

Спрощена система в’їзду діятиме лише для осіб, які вакцинувалися від коронавірусу.