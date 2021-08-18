COVID-спалах у таборі на Одещині – діти заразилися штамом «Дельта». Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n158949-covid-spalah-u-tabori-na-odeschyni-dity-zarazylysya-shtamom-delta.html

Ракурс

Спалах коронавірус в Одеській області зафіксували в дитячому центрі «Молода гвардія». У 33 дітей, які отримали позитивний ПЛР-тест на COVID-19, попередньо підтвердили інфікування штамом «Дельта».

Для підтвердження діагнозу проби надіслали до лабораторії в Києві, повідомив «Суспільному» головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров.

За його словами, говорити про стовідсоткове інфікування штамом «Дельта» наразі не можна, адже потрібно дочекатися додаткових досліджень.

Робити висновки ще зарано. Підкреслюю, це попередні результати. Матеріали відправили до лабораторії в місті Київ, — сказав Гончаров.

«Ракурс» повідомляв, що в дитячому таборі «Молода гвардія» в Одесі зафіксували спалах захворювання на COVID-19. Хворих ізолювали, а в дитячому центрі запровадили карантинні заходи.

Нагадаємо, коронавірус в Україні станом на ранок 18 серпня виявили у 1 тис. 447 осіб. Також 712 пацієнтів одужали та 40 померли від ускладнень COVID-19. З підтвердженням чи підозрою на захворювання госпіталізували 677 українців.

Джерело: «Суспільне»