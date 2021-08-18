COVID-вспышка в лагере на Одесчине – дети заразились штаммом «Дельта». Фото: УП

https://racurs.ua/n158949-covid-vspyshka-v-lagere-na-odeschine-deti-zarazilis-shtammom-delta.html

Ракурс

Вспышку коронавируса в Одесской области зафиксировали в детском центре «Молодая гвардия». В 33 детей, получивших положительный ПЦР-тест на COVID-19, предварительно подтвердили инфицирование штаммом «Дельта».

Для подтверждения диагноза пробы направили в лабораторию в Киеве, сообщил «Суспільному» главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров.

По его словам, говорить о стопроцентном инфицировании штаммом «Дельта» пока нельзя, ведь нужно дождаться дополнительных исследований.

Делать выводы еще рано. Подчеркиваю, это предварительные результаты. Материалы отправили в лабораторию в городе Киев, — сказал Гончаров.

«Ракурс» сообщал, что в детском лагере «Молодая гвардия» в Одессе зафиксировали вспышку заболевания COVID-19. Больных изолировали, а в детском центре ввели карантинные меры.

Напомним, коронавирус в Украине по состоянию на утро 18 августа обнаружили у 1 тыс. 447 человек. Также 712 пациентов выздоровели и 40 умерли от осложнений COVID-19. С подтверждением или подозрением на заболевание госпитализированы 677 украинцев.

Источник: «Суспільне»