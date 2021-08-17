Нелепая трата жизней и денег — Байден о выходе США из Афганистана

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Президент США Джо Байден обратился к американцам из-за ситуации в Афганистане. В уже раскритикованном частью истеблишмента заявлении американский лидер рассказал, что США не хотели строить в Афганистане демократический режим вместо народа этой страны, а задачей контингента было бороться с терроризмом.

20 лет назад США ввели войска в Афганистан, чтобы остановить терроризм «Аль-Каиды» и ее лидера Бен Ладена, — пояснил президент.

Байден заявил, что стал президентом США, когда Дональд Трамп уже договорился с Талибаном о выводе войск.

Трамп обещал, что выведет войска в мае 2021 года, и Байден должен был сделать выбор — или выполнить обещание коллеги, или воевать с талибами, с которыми закончился мирный договор.

Американские военные не должны умирать на войне, в которой афганские военные не желают умирать сами. У афганцев были все возможности, чтобы бороться за свое будущее. Но афганские лидеры не смогли объединиться и договориться, — заявил президент США.

По его словам, президент Афганистана Ашраф Гани убеждал его, что будет бороться до последнего.

Байден не жалеет о том, что США вывели военных. Америка продолжат помогать Афганистану, но помощь будет исключительно гуманитарной, не военной. В случае необходимости США могут вернуть войска. Особенно это актуально, если Талибан нарушит договоренности и нападет на американцев.

Мы дали афганцам супероружие и авиацию, чтобы защитить себя — то, чего нет у Талибана. Но не смогли привить им желание воевать за себя. Политическая власть Афганистана сдалась и произошел коллапс. Для политических оппонентов — России и Китая — нет ничего лучше, чем смотреть, как Америка вливает свои деньги в чужую войну, — уверен Байден.

Байден также признал, что Талибан захватил Афганистан быстрее, чем ожидали в Вашингтоне, но отметил, что не жалеет о своем решении вывести войска.

Активные военные действия в Афганистане начались после объявления США о выводе войск из страны, где те находились более 20 лет.

Силы Талибана, вошедшие в воскресенье в афганскую столицу и занявшие президентскую резиденцию, заявили, что освободили Афганистан и считают войну, которую они вели, завершенной. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны в Узбекистан.