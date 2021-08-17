Безглузда трата життів і грошей - Байден про вихід США з Афганістану

https://racurs.ua/ua/n158885-bezgluzda-trata-jyttiv-i-groshey-bayden-pro-vyhid-ssha-z-afganistanu.html

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Президент США Джо Байден звернувся до американців через ситуацію в Афганістані. У вже розкритикованій частиною істеблішменту заяві американський лідер розповів, що США не хотіли будувати в Афганістані демократичний режим замість народу цієї країни, а завданням контингенту було боротися з тероризмом.

20 років тому США ввели війська в Афганістан, щоб зупинити тероризм «Аль-Каїди» і її лідера Бен Ладена, — пояснив президент.

Байден заявив, що став президентом США, коли Дональд Трамп уже домовився з Талібаном про виведення військ.

Трамп обіцяв, що виведе війська до травня 2021 року, тому Байден мусив зробити вибір — або виконати обіцянку Трампа, або воювати з талібами, з якими закінчився мирний договір.

Американські військові не повинні вмирати на війні, в якій афганські військові не бажають вмирати самі. Афганці мали всі можливості, щоб боротися за своє майбутнє. Але афганські лідери не змогли об'єднатися та домовитися, — заявив президент США.

За його словами, президент Афганістану Ашраф Гані переконував його, що буде боротися до останнього.

Байден не жалкує про те, що США вивели військових. Америка продовжать допомагати Афганістану, але допомога буде виключно гуманітарною, не військовою. Якщо буде потреба США можуть повернути війська. Особливо це актуально, якщо Талібан порушить домовленості і нападе на американців.

Ми дали афганцям суперзброю і авіацію, щоб захистити себе, то, чого немає у Талібану. Але не змогли прищепити їм бажання воювати за себе. Політична влада Афганістану здалася і стався колапс. Для політичних опонентів — Росії і Китаю — немає нічого кращого, ніж дивитися, як Америка вливає свої гроші в чужу війну, — впевнений Байден.

Байден також визнав, що Талібан захопив Афганістан швидше, ніж очікували у Вашингтоні, але зазначив, що не шкодує про своє рішення вивести війська.

Активні воєнні дії в Афганістані почалися після оголошення США про виведення військ з країни, де ті перебували понад 20 років.

Сили Талібану, що увійшли в неділю в афганську столицю і зайняли президентську резиденцію, заявили, що звільнили Афганістан і вважають війну, яку вони вели, завершеною. Президент Афганістану Ашраф Гані втік із країни в Узбекистан.