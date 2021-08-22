G7 собирает экстренный саммит через Афганистан и талибов

https://racurs.ua/n159128-g7-sobiraet-ekstrennyy-sammit-iz-za-afganistana-i-talibov.html

Ракурс

«Большая семерка» срочно соберется во вторник, 24 августа, из-за ситуации в Афганистане. Экстренные переговоры лидеров стран «Большой семерки» собирает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

О таком решении Джонсон сообщил в Твиттер.

Во вторник я соберу лидеров стран «Большой семерки» для проведения срочных переговоров по ситуации в Афганистане. Жизненно важно, чтобы международное сообщество работало совместно для обеспечения безопасной эвакуации, предотвращения гуманитарного кризиса и оказания поддержки афганскому народу для закрепления достижений последних 20 лет, — написал лидер Великобритании.

Напомним, ранее в ЕС заявили, что признают победу Талибана в Афганистане, но не признают власть этой группировки в стране.

В 2021 году Великобритания председательствует в «Группе семи», в которую также входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США, поэтому саммит созывает именно Джонсон.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен ранее заявила, что комиссия готова предоставить финансирование странам ЕС, которые помогают переселить беженцев из Афганистана, и что она планирует поднять вопрос переселения на заседании G7 на следующей неделе.

Сейчас продолжается эвакуация граждан и отдельных афганцев, которым угрожает опасность после захвата власти Талибаном.

Американские военные 22 августа заявили, что на два дня прекратят работу аэропорта в Кабуле.