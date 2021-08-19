Афганские женщины отдают детей солдатам в аэропорту Кабула

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Ситуация в аэропорту Кабула продолжает оставаться напряженной. Многие иностранцы, которые хотят покинуть Афганистан, не могут физически добраться к контрольно-пропускным пунктам в аэропорту для посадки на эвакуационные авиарейсы из-за блокпостов Талибана и огромной толпы напуганных афганцев, окруживших воздушные ворота страны.

Заблокированными в аэропорту остаются граждане Британии, Норвегии, Австралии, Канады и ряда других стран. В свою очередь, отчаявшиеся афганские женщины отдают своих детей солдатам США, охраняющим аэропорт, пишет Daily Mail.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что военные не могут эвакуировать афганских детей без сопровождения взрослых. Это заявление было сделано после того, как родители начали передавать своих детей иностранным военным через стены кабульского аэропорта. По словам Уоллеса, британские военные в Кабуле столкнулись с очень сложной эмоциональной ситуацией. Столпотворение и хаос в аэропорту значительно замедляют процесс эвакуации.

Кроме этого, в распоряжение New York Times попал документ, подготовленный для ООН, в котором утверждается, что талибы начали охоту на афганцев, сотрудничавших с силами США и НАТО.

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жосеп Боррель заявил, что первые 106 афганцев, которые годами работали на ЕС, были эвакуированы из Афганистана. Однако, еще 300 человек пытаются добраться до аэропорта. Боррель назвал «моральным долгом» Европы — эвакуацию из Афганистана помогавших Брюсселю афганцев. Официальный Лондон и Вашингтон говорят о том, что сегодня из аэропорта Кабула вылетит более 2 тыс. человек.

Представитель радикального исламистского движения заявил о гибели 12 человек в аэропорту Кабула из-за хаоса. Талибов также обвиняют в избиении людей и беспорядочной стрельбе возле аэропорта.

ВВС пишет, что Талибан блокирует доступ афганцев, в том числе и тех, у кого есть визы, на территорию аэропорта — боевики контролируют дороги и блокпосты вокруг аэропорта.

Напомним, в аэропорту Кабула собрались тысячи людей, которые надеются покинуть страну. Однако далеко не всех талибы пропускают в аэропорт. Посольство США ранее было полностью эвакуировано в аэропорт. Там же находятся дипломаты еще нескольких западных стран, которые обещают вывезти их из страны. В воскресенье войска «Талибана» захватили столицу Афганистана — Кабул.