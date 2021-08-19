Афганські жінки у відчаї віддають дітей солдатам в аеропорту Кабула

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Ситуація в аеропорту Кабула продовжує залишатися напруженою. Багато іноземців, які хочуть покинути Афганістан, не можуть фізично дістатися до контрольно-пропускних пунктів в аеропорту для посадки на евакуаційні авіарейси через блокпости Талібану і величезний натовп наляканих афганців, котрі оточили повітряні ворота країни.

Заблокованими в аеропорту залишаються громадяни Британії, Норвегії, Австралії, Канади і низки інших країн. Водночас зневірені афганські жінки у відчаї передають своїх дітей солдатам США, котрі охороняють аеропорт, пише Daily Mail.

Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес заявив, що військові не можуть евакуювати афганських дітей без супроводу дорослих. Ця заява була зроблена після того, як батьки почали передавати своїх дітей іноземним військовим через стіни кабульського аеропорту. За словами Уоллеса, британські солдати у Кабулі зіткнулися з вкрай складною емоційною ситуацією. Хаос в аеропорту значно уповільнює процес евакуації.

Окрім цього, в розпорядження New York Times потрапив документ, підготовлений для ООН, в якому стверджується, що таліби почали полювання на афганців, які співпрацювали з силами США і НАТО.

Глава зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жосеп Боррель заявив, що перші 106 афганців, які роками працювали на ЄС, були евакуйовані з Афганістану. Однак, ще 300 осіб намагаються дістатися до аеропорту. Боррель назвав «моральним обов’язком» Європи — евакуацію з Афганістану громадян, які допомагали Брюсселю. Офіційний Лондон і Вашингтон обіцяють сьогодні вивезти з аеропорту Кабула понад 2 тис. осіб.

Представник радикального ісламістського руху заявив про загибель 12 осіб в аеропорту Кабула через хаос. Талібів також звинувачують в побитті людей і безладній стрілянині біля аеропорту.

ВВС пише, що Талібан блокує доступ афганців, зокрема й тих, у кого є візи, на територію аеропорту — бойовики контролюють дороги і блокпости навколо аеропорту.

Нагадаємо, в аеропорту Кабула зібралися тисячі людей, які сподіваються покинути країну. Однак далеко не всіх таліби пропускають в аеропорт. Посольство США раніше було повністю евакуйовано в аеропорт. Там же перебувають дипломати ще кількох західних країн, котрих обіцяють вивезти з країни. У неділю війська «Талібану» захопили столицю Афганістану — Кабул.