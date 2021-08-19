Amazon заблокував низку недобросовісних продавців з Китаю, фото: lobby.in.ua

https://racurs.ua/ua/n159015-50-tys-kytayskyh-prodavciv-zablokuvav-amazon-cherez-feykovi-vidguky-pro-tovary.html

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Amazon — американський гігант інтернет-торгівлі, заблокував 50 тис. китайських компаній, які залишали фейкові відгуки про свої товари чи в інший спосіб порушували правила цієї торговельної платформи.

Йдеться, передусім, про практику, коли китайські продавці, щоб привернути увагу до своєї продукції, пропонують подарунки та гроші покупцям, які бажають написати хороший відгук. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Зазначається, що Amazon негласно допускав таку практику, щоб допомогти клієнтам познайомитися з продуктами, а самим виробникам дешевих товарів — від бездротових навушників до швабр — закріпитися на платформі.

Проте у 2016 році Amazon почав карати за таку практику, оскільки це ставило під загрозу загальну достовірність відгуків. В результаті низка китайських компаній, щоб обійти обмеження, продовжила наймати «покупців» на Facebook, відшкодовуючи їм витрати через PayPal.

Зрештою компанія Amazon різко змінила курс і почала призупиняти роздрібну торгівлю та заморожувати запаси китайських продавців-порушників на своїх складах у США. За даними Шеньчженьської транскордонної асоціації електронної комерції, понад 50 тис. роздрібних рахунків у Китаї втратили своє місце на платформі, що призвело до зниження обсягу продажів на 15,4 млрд дол. США.

Постачальники не можуть повертати свої гроші, не можуть подавати заявки на банківські позики, співробітники стикаються з безробіттям, а прибуток останніх кількох років зник в одну мить, — наголошують в асоціації.

Хоча обмеження стосуються усіх продавців, за даними американської аналітичної компанії Marketplace Pulse, усі недавно заблоковані акаунти були створені в Китаї.

Втім, у Amazon спростовують, що ведуть вибіркову репресивну політику.

Ми … дотримуємося принципу справедливості і розбираємося з порушеннями продавців без дискримінації, незалежно від розміру бізнесу продавця, країни або регіону, — запевняють у компанії.



Нагадаємо, у 2020 році Amazon оштрафували за торгівлю в тимчасово окупованому Криму.

Джерело: Bloomberg