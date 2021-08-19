Amazon заблокировал ряд недобросовестных продавцов из Китая, фото: lobby.in.ua

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Ракурс

Amazon — американский гигант интернет-торговли, заблокировал 50 тыс. китайских компаний, которые оставляли фейковые отзывы о своих товарах или иным образом нарушали правила этой торговой платформы.

Речь идет, прежде всего, о практике, когда китайские продавцы, чтобы привлечь внимание к своей продукции, предлагают подарки и деньги покупателям, которые хотят написать хороший отзыв. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что Amazon негласно допускал такую практику, чтобы помочь клиентам познакомиться с продуктами, а самим производителям дешевых товаров — от беспроводных наушников до швабр — закрепиться на платформе.

Однако в 2016 году Amazon начал наказывать за такую практику, поскольку это ставило под угрозу общую достоверность отзывов. В результате ряд китайских компаний, чтобы обойти ограничения, продолжили нанимать «покупателей» на Facebook, возмещая им расходы через PayPal.

В конце концов компания Amazon резко изменила курс и начала приостанавливать розничную торговлю и замораживать запасы китайских продавцов-нарушителей на своих складах в США. По данным Шэньчжэньской трансграничной ассоциации электронной коммерции, более 50 тыс. розничных акаунтов в Китае потеряли свое место на платформе, что привело к снижению объема продаж на 15,4 млрд долл. США.

Поставщики не могут возвращать свои деньги, не могут подавать заявки на банковские займы, сотрудники сталкиваются с безработицей, а прибыль последних нескольких лет исчезла в одно мгновение, — подчеркивают в ассоциации.

Хотя ограничения касаются всех продавцов, по данным американской аналитической компании Marketplace Pulse, все недавно заблокированные аккаунты были созданы в Китае.

Впрочем, в Amazon опровергают, что ведут выборочную репрессивную политику.

Мы … придерживаемся принципа справедливости и разбираемся с нарушениями продавцов без дискриминации, независимо от размера бизнеса продавца, страны или региона, — уверяют в компании.



Напомним, в 2020 году Amazon оштрафовали за торговлю во временно оккупированном Крыму.

Источник: Bloomberg