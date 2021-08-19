Афганський президент-втікач пообіцяв повернутися додому. Фото: aa.com.tr

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Талібан захопив владу в Афганістані, через це життю тисячі людей загрожує небезпека. Президент Ашраф Гані, який втік з країни, виклав відеозвернення до «свого любого народу».

За словами Гані, його змусили покинути Афганістан. Він поїхав, тому що хотів уникнути кровопролиття в Кабулі й «запобігти катастрофі». Про це йдеться у відеозверненні президента на сторінці в Facebook.

Він повідомив, що в Афганістані готувалася змова проти нього, а його життю загрожувала небезпека. Також, за словами Гані, таліби обіцяли не входити в Кабул, але при цьому оточили президентський палац у столиці.

Президент відкинув звинувачення, що покинув країну з великою сумою грошей і пообіцяв повернутися в Афганістан у найближчому майбутньому.

Якщо хто-небудь вам скаже: «Президент вас продав і втік заради порятунку душі або грошей», — не вірте, — заявив Гані.

Зараз політика госпіталізували в Об'єднаних Арабських Еміратах. МЗС країни повідомило, що вони прийняли Гані і його сім’ю на своїй території з «гуманітарних міркувань».

Водночас президент США Джо Байден заявив, що американські військові залишаться в Афганістані, поки всі американські громадяни не покинуть країну, навіть якщо для цього буде потрібно продовжити місію після крайнього терміну 31 серпня.

За його словами, евакуації з Афганістану чекають 10−15 тис. американців і від 50 до 65 тис. афганців і членів їхніх сімей, яких США також планують вивезти.

Нагадаємо, Талібан захопив владу в Афганістані на тлі виведення військ США і НАТО з країни. 15 серпня президент Афганістану Ашраф Гані покинув країну й вилетів до Таджикистану.