Володимир Зеленський та Володимир Путін, фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n158990-gotovi-do-vsogo-dlya-zvilnennya-krymchan-zelenskyy-pro-peregovory-z-putinym.html

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Володимир Зеленський, президент України, не бачить альтернатив прямим переговорам з його російським колегою Володимиром Путіним у питанні звільнення кримських політв’язнів.

За словами Зеленського, усі списки бранців Кремля уже сформовані, проте процес звільнення політв’язнів блокується з боку Росії. Водночас Україна готова до обмінів і будь-яких кроків, щоби повернути кримчан. Про це він заявив в інтерв’ю виданню НВ.

Питання політв’язнів для нас найважливіше, на жаль, воно загальмовано повністю. На сьогодні, окрім прямих перемовин з президентом Росії щодо кримських в’язнів, я іншого виходу не бачу, — наголосив Зеленський.

Зеленський зазначив, що питання ув’язнених кримчан — одне з тих, які він піднімає під час зустрічей з усіма світовими лідерами.

На жаль, важіль рішень на боці Росії, яка об'єднує політв’язнів з окупацією Криму. Для Кремля ці люди не українські політв’язні, оскільки вони не визнають, що окупували Крим, — наголосив президент.

За його словами, представники Росії відокремлюють списки тих полонених, які перебувають на території тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей, і списки українців, які позбавлені волі в Криму або вже на території РФ. Водночас Україна об'єднує ці списки і наголошує на тому, що питання обміну «всіх на всіх» — це обмін включно з кримчанами.

На думку Зеленського, нові рішення щодо звільнення політв’язнів Україна, ймовірно, зможе напрацювати в межах Кримської платформи.

Востаннє обмін полоненими між Україною та бойовиками на Донбасі відбувся 16 квітня 2020 року.

Джерело: НВ