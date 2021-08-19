Готові до всього для звільнення кримчан — Зеленський про переговори з Путінимhttps://racurs.ua/ua/n158990-gotovi-do-vsogo-dlya-zvilnennya-krymchan-zelenskyy-pro-peregovory-z-putinym.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, не бачить альтернатив прямим переговорам з його російським колегою Володимиром Путіним у питанні звільнення кримських політв’язнів.
За словами Зеленського, усі списки бранців Кремля уже сформовані, проте процес звільнення політв’язнів блокується з боку Росії. Водночас Україна готова до обмінів і будь-яких кроків, щоби повернути кримчан. Про це він заявив в інтерв’ю виданню НВ.
Питання політв’язнів для нас найважливіше, на жаль, воно загальмовано повністю. На сьогодні, окрім прямих перемовин з президентом Росії щодо кримських в’язнів, я іншого виходу не бачу, — наголосив Зеленський.
Зеленський зазначив, що питання ув’язнених кримчан — одне з тих, які він піднімає під час зустрічей з усіма світовими лідерами.
На жаль, важіль рішень на боці Росії, яка об'єднує політв’язнів з окупацією Криму. Для Кремля ці люди не українські політв’язні, оскільки вони не визнають, що окупували Крим, — наголосив президент.
За його словами, представники Росії відокремлюють списки тих полонених, які перебувають на території тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей, і списки українців, які позбавлені волі в Криму або вже на території РФ. Водночас Україна об'єднує ці списки і наголошує на тому, що питання обміну «всіх на всіх» — це обмін включно з кримчанами.
На думку Зеленського, нові рішення щодо звільнення політв’язнів Україна, ймовірно, зможе напрацювати в межах Кримської платформи.
Востаннє обмін полоненими між Україною та бойовиками на Донбасі відбувся 16 квітня 2020 року.
Джерело: НВ