Кличко прокоментував чутки про своє усунення на засіданні РНБО

Кличко прокоментував чутки про свої усунення на засіданні РНБО. Фото: dilo.net

https://racurs.ua/ua/n158989-klychko-prokomentuvav-chutky-pro-svoyi-usunennya-na-zasidanni-rnbo.html

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Віталій Кличко, мер Києва, прокоментував своє можливе звільнення з посади голови Київської міської державної адміністрації (КМДА). Він не виключає, що таке рішення може бути ухвалене на засіданні Ради національної безпеки та оборони (РНБО) 20 серпня.

Зараз у нас РНБО може прийняти будь-яке рішення, що суперечить ключовим речам. У киян хочуть забрати можливість обирати людину, відповідальну перед громадою. Кияни хочуть, щоб їм призначали керівника чи обирати його самим? — заявив Кличко в ефірі «Українського радіо».

Також він сказав, що «не чіпляється за крісло», однак розділення посад може привести до хаосу в столиці. Мер нагадав, що Конституційний суд тричі приймав рішення про те, що обраний киянами міський голова повинен бути призначений головою КМДА.

Раніше журналіст і політтехнолог Тарас Березовець та член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко заявляли, що Кличка можуть зняти з посади, а замість нього Офіс президента (ОП) призначить міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова.

Однак Чернишов спростував інформацію про своє призначення на посаду голови КМДА. За словами політика, він продовжить свою роботу на чинній посаді.

Як відомо, у конфлікті Офісу президента з мером Києва Віталієм Кличком нове загострення. За один тиждень сторони обмінялися кількома гучними звинуваченнями. У КМДА і комунальних підприємствах щодня проходять обшуки, які тривають ще з весни 2021 року.

Кличко відкрито говорить, що Офіс президента готує йому заміну. ОП називає Кличка поганим господарником, та, можливо, корупціонером.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко заявив, що міська влада не має стосунку до скандальної інсталяції на Алеї Героїв Небесної сотні й зазначив, що з цим пов’язаний Офіс президента Володимира Зеленського.