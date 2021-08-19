Дати візиту Зеленського до Байдена перенесли

Про зміни в планах українського лідера повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

На онлайн-брифінгу 19 серпня він розповів, що Зеленський перебуватиме у Сполучених Штатах два останніх дні літа — 30 та 31 серпня. Раніше повідомлялося, що президент вилетить у США 28 серпня.

Кулеба розповів, що зустріч Зеленського з колегою Джо Байденом відбудеться у Вашингтоні 31 серпня. Її формат буде розширений. Також буде формат «віч-на-віч».

Міністр повідомив, що Зеленський крім Вашингтона також збирається і до Каліфорнії, щоб «створити нові можливості для США та України та залучити інвестиції в Україну».

Жоден президент України не залітав так далеко у Сполучених Штатах, ніколи не відвідував інше узбережжя США на Тихому океані, хоча саме у Каліфорнії зосереджені найбільші технологічні IT-компанії, космічна індустрія, і це саме те, у чому Україна має сильні козирі", — сказав очільник дипломатії Києва.



Раніше припускалося, що 28 й 29 серпня Зеленський відвідає Чикаго. Там він мав відзначити День Незалежності України і зустрітися з американським бізнесом. Потім планувалося, що президент України вилетить до Вашингтона 29 серпня увечері та 30 серпня проведе переговори з президентом Байденом.