У світі триває вакцинація від коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n158987-busterna-doza-vakcyny-u-vooz-rozpovily-chy-vona-potribna.html

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Вакцинація від коронавірусу активно здійснюється у світі. Більшість вакцин, які застосовуються, передбачають введення двох доз препарату. Проте, на тлі появи інформації про зменшення ефективності вакцин проти нових штамів захворювання та зменшення імунітету з часом, фармакологічні компанії почали просувати ініціативу введення третьої («бустерної») дози препарату.

Втім, у Всесвітній організації з охорони здоров’я (ВООЗ) наразі не бачать потреби у введенні третьої дози вакцини проти коронавірусної хвороби COVID-19. Про це під час прес-конференції у Женеві заявила головний науковий співробітник ВООЗ Сум’я Свамінатан, повідомляє агентство Reuters.

Ми абсолютно впевнені, що сьогоднішні дані не вказують на те, що «бустери» необхідні, — наголосила вона.

За її словами, необхідні подальші дослідження.

У ВООЗ наголошують, що потрібно спочатку ввести дві дози вакцини найбільш вразливим категоріям у всьому світі, перш ніж проводити ревакцинацію вже щепленим.

Вакцин у світі достатньо, але вони не надходять у потрібні місця в правильному порядку, — наголошує старший радник ВООЗ Брюс Ейлвард.



Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я нещодавно розповіли, чи планують в Україні вводити третю дозу вакцини від коронавірусу.

Джерело: Reuters