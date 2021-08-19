У Кривому Розі прощаються із мером Павловим (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n158986-u-kryvomu-rozi-proschautsya-iz-merom-pavlovym-foto.htmlРакурс
У Кривому Розі 19 серпня прощаються із загиблим мером міста Костянтином Павловим. Його 15 серпня знайшли застреленим на порозі власного будинку.
Труна з тілом Павлова встановлена у Криворізькому драматичному театрі ім. Тараса Шевченка.
Біля головного входу в театр розмістили його фото з чорною стрічкою. Уранці до театру почали сходитися люди з квітами, щоб попрощатися з мером.
Біля театру чергує кордон поліції, а вулицю по периметру перекрили. Усім, хто прийшов попрощатися з міським головою? видають медичні маски чорного кольору. На вході до театру утворилася черга.
15 серпня у селі Вільне під Кривим Рогом міського голову Павлова знайшли мертвим. Тіло лежало на порозі будинку. Поруч із тілом знайшли зброю.
У поліції розглядають кілька версій загибелі: вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю.
«Ракурс» повідомляв, що вибори нового мера міста можуть відбутися 27 березня 2022 року.