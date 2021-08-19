У Кривому Розі прощаються із мером Павловим, фото - Суспільне

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Ракурс

У Кривому Розі 19 серпня прощаються із загиблим мером міста Костянтином Павловим. Його 15 серпня знайшли застреленим на порозі власного будинку.

Труна з тілом Павлова встановлена у Криворізькому драматичному театрі ім. Тараса Шевченка.

Біля головного входу в театр розмістили його фото з чорною стрічкою. Уранці до театру почали сходитися люди з квітами, щоб попрощатися з мером.

Біля театру чергує кордон поліції, а вулицю по периметру перекрили. Усім, хто прийшов попрощатися з міським головою? видають медичні маски чорного кольору. На вході до театру утворилася черга.

15 серпня у селі Вільне під Кривим Рогом міського голову Павлова знайшли мертвим. Тіло лежало на порозі будинку. Поруч із тілом знайшли зброю.

У поліції розглядають кілька версій загибелі: вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю.

«Ракурс» повідомляв, що вибори нового мера міста можуть відбутися 27 березня 2022 року.