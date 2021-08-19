На Закарпатті зникли четверо дітей, фото: МВС

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На Закарпатті вчора, 18 серпня, ввечері, зникли четверо дітей віком від п’яти до восьми років, які поблизу села Порошкове Ужгородського району пішли в ліс збирати чорницю.

Життя дітей під загрозою, оскільки температура повітря в лісі в ночі опускалася до +9°. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ (МВС).

Зазначається, що у пошуку дітей беруть участь поліцейські, рятувальники, бійці Нацгвардії, а також місцеві жителі — загалом 85 осіб. Використовуються дві службові собаки та коптери.

У МВС повідомили прикмети зниклих дітей:

шестирічний Микола — чорноволосий, худорлявий. Одягнений у чоботи, светр чорного кольору, чорні спортивні штани;

п’ятирічна Людмила — блондинка, худорлява. Одягнена у синю сукню та чобітки;

семирічна Марійка — блондинка, худорлява. Одягнена у спортивку та чобітки;

восьмирічна Данієла — світловолоса, худорлява. Одягнена в чорну сукню та чобітки.

Всім, кому щось відомо про долю чотирьох діточок — терміново телефонуйте 101 або 102! — закликають у МВС.

Станом на 09.15 рятувальники знайшли заблукалих дітей, їх транспортували до населеного пункту та передали представникам поліції. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Нагадаємо, нещодавно у Карпатах знайшли зниклого шестирічного хлопчика, який загубився під час підйому на гору.