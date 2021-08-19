Захворюваність на COVID-19 в Україні зросла за тиждень на 23%

За минулу добу в Україні COVID-19 підтвердили у 1 тис. 560 людей, одужали — майже 900. Водночас щепили за добу 120 тис. українців.

Серед нових хворих — 90 дітей та 35 медпрацівників. Померло 32 пацієнти.

У лікарні потрапили 665 осіб, одужали — 898.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (245), Харківській (130), Одеській (105), Тернопільській (87) та Чернівецькій (82) областях.

За 17 серпня в Україні виявили 1 тис. 447 нових випадків коронавірусу. 12−14 серпня в країні фіксували трохи більше 1 тис. нових хворих, захворюваність зросла на понад 20%.

У нас новий рекорд +1560. Це на 113 більше, ніж вчорашній рекорд. Зростання за тиждень + 23%. За рівнем захворюваності на душу населення Чернівецька область йде відразу за Києвом. Більш того, дві західні області (Чернівецька і Тернопільська) увійшли в п’ятірку лідерів.

Таким чином ми маємо потужні осередки зростання відразу в двох кінцях країни, на заході і на сході. З цього випливає, що країну буде накривати набагато швидше, ніж це було в січні. Зростання відразу в декількох регіонах нічого доброго не принесе, — прокоментував нові показники аналітик Євген Істрєбін, який стежить за COVID-статистикою від початку пандемії.