Автобуси вакцинації запрацюють у Києві. Фото: AP/Andre Penner

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Щеплення від коронавірусу в Києві відтепер можна буде зробити у спеціально обладнаних автобусах.

З четверга, 19 серпня, по вівторок, 24 серпня, укол від COVID-19можна буде зробити в автобусах вакцинації. Мобільні пункти для щеплень курсуватимуть столицею за певним графіком. Про це 18 серпня повідомила директор Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Валентина Гінзбург, передає прес-служба КМДА.

Київська влада запевняє, що вакцинуватися у таких автобусах має право будь-який громадянин України або особи, які мають постійну посвідку на проживання. Попередньо записуватися на укол не потрібно. Варто лише мати при собі документи: паспорт, індефікаційний номер та мобільний телефон.

За словами Гінзбур, КМДА таким чином хоче залучити до COVID-вакцинації насамперед літніх людей, яким проблематично з особистих причин дістатися до поліклініки.

Курсування автобусів вакцинації в Києві відбуватиметься за наступним графіком та локаціями:

Нагадаємо, міський голова Кропивницького Андрій Райкович запропонував розгорнути мобільні пункти вакцинації від коронавірусу в автобусах і тролейбусах. Транспорт запропонували обробляти дезінфекторами та організувати Wi-Fi.