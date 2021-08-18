Автобусы вакцинации заработают в Киеве. Фото: AP/Andre Penner

https://racurs.ua/n158980-avtobusy-vakcinacii-zarabotaut-v-kieve-grafik-raboty.html

Ракурс

Прививку от коронавируса в Киеве отныне можно будет сделать в специально оборудованных автобусах.

С четверга, 19 августа, по вторник, 24 августа, укол от COVID-19 можно будет сделать в автобусах вакцинации. Мобильные пункты для прививок будут курсировать по определенному графику. Об этом 18 августа сообщила директор Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации Валентина Гинзбург, передает пресс-служба КГГА.

Киевская власть уверяет, что вакцинироваться в таких автобусах имеет право любой гражданин Украины или лица, имеющие постоянный вид на жительство. Предварительно записываться на укол не нужно. Стоит лишь иметь при себе документы: паспорт, индефикационный номер и мобильный телефон.

По словам Гинзбур, КГГА таким образом хочет привлечь к COVID-вакцинации прежде всего пожилых людей, которым проблематично по личным причинам добраться до поликлиники.

Курсирование автобусов вакцинации в Киеве будет происходить по следующему графику и локациям:

Напомним, городской голова Кропивницкого Андрей Райкович предложил развернуть мобильные пункты вакцинации от коронавируса в автобусах и троллейбусах. Транспорт предложили обрабатывать дезинфекторами и организовать Wi-Fi.