Гуманоїдних роботів Atlas навчили ефектному паркуру. Скріншот з відео

https://racurs.ua/ua/n158979-gumanoyidnyh-robotiv-atlas-vid-boston-dynamics-navchyly-efektnomu-parkuru.html

Ракурс

Boston Dynamics, американська компанія з розробки роботизованих машин, навчила гуманоїдних роботів Atlas новим трюкам.

У мережі з’явилося відео, яке демонструє нові можливості робота на майданчику для паркуру. Компанія під час виконання роботами трюків використовувала одну і ту ж програму відразу для двох машин. Про це повідомляється на YouTube-каналі Boston Dynamics.

Впродовж 1 хв 30 сек. вони бігали підтюпцем, перестрибували з однієї перешкоди на іншу і виконували різкі повороти. Весь цей час роботи зберігали рівновагу навіть в найскладніших ситуаціях. Завершувався паркур тим, що «Атлас» робив сальто назад.

Розробники стверджують, що робот самостійно адаптує свою поведінку в залежності від того, що він «бачить» — оцінює рухи для стрибків і переміщень в залежності від форми платформ, а також відстані між ними. Інженери зазначають, що нові вміння роботів Atlas надалі планують застосовувати у комерційних моделях таких, як робопес Spot.

Нагадаємо, у грудні 2020 року чотири роботи американської компанії Boston Dynamics виконали танець на честь Нового року. Два людиноподібні роботи Atlas станцювали разом робопсом Spot, а у фіналі до них виїхав робот на колесах Handle.