Ремонтно-евакуаційна машина БРЕМ-4РМ. Фото: «Укроборонпром»

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Нова броньована машина вперше візьме участь у військовому параді до Дня Незалежності України.

По Хрещатику проїдеться броньована ремонтно-евакуаційна машина БРЕМ-4РМ виробництва Харківського конструкторського бюро з машинобудування імені О.О. Морозова, що входить до складу ДК «Укроборонпром». Машина виконана на базі БТР-4 та оснащена баштовим краном вантажопідйомністю 3 т, зварювальним обладнанням, а також лебідкою з тяговим зусиллям 9 т. Про це 18 серпня повідомила прес-служба «Укроборонпрому».

Зазначається, що за допомогою цієї машини підрозділи української армії зможуть вести технічну розвідку на полі бою вдень і вночі, за різних погодних і кліматичних умов. Також ця бронемашина зможе ремонтувати пошкоджену техніку, буксирувати її в найближчі укриття й проводити вантажопідйомні й зварювально-різальні роботи.

Також у параді візьмуть участь броньована водоплавна медична машина БММ-4С, яка може приймати від чотирьох до 10 поранених. Її оснастили медичним обладнанням, ношами, контейнерами для медикаментів, контейнерами для систем штучного дихання, дефібриляції та переливання крові.

Запланована участь у параді й плаваючого бронетранспортера БТР-4Е. В «Укроборонпромі» зазначають, що ця машина — суто українська розробка. Ці бронетранспортери вже оновлюють в ЗСУ та Нацгвардії стару техніку, яка залишилась у спадок від Радянського Союзу.

Нагадаємо, у параді до 30-річчя Незалежності України візьмуть участь понад 5 тис. військових. У військовому параді буде три колони — піша, повітряна та механізована. Запланована участь великої кількості техніки, вертольотів та літаків Повітряних сил ЗСУ.