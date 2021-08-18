Ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-4РМ. Фото: «Укроборонпром»

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Новая бронированная машина впервые примет участие в военном параде ко Дню Независимости Украины.

По Крещатику проедется бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-4рм производства Харьковского конструкторского бюро по машиностроению имени А. А. Морозова, входящего в состав ГК «Укроборонпром». Машина выполнена на базе БТР-4 и оснащена башенным краном грузоподъемностью 3 т, сварочным оборудованием, а также лебедкой с тяговым усилием 9 т. Об этом 18 августа сообщила пресс-служба «Укроборонпрома».

Отмечается, что с помощью этой машины подразделения украинской армии смогут вести техническую разведку на поле боя днем и ночью, при разных погодных и климатических условий. Также эта бронемашина сможет ремонтировать поврежденную технику, буксировать ее в ближайшие укрытия и проводить грузоподъемные и сварочно-режущие работы.

Также в параде примут участие бронированная водоплавающая медицинская машина БММ-4С, которая может принимать от четырех до 10 раненых. Ее оснастили медицинским оборудованием, носилками, контейнерами для медикаментов, контейнерами для систем искусственного дыхания, дефибрилляции и переливания крови.

Запланировано участие в параде и плавающего бронетранспортера БТР-4Е. В «Укроборонпроме» отмечают, что эта машина — чисто украинская разработка. Эти бронетранспортеры уже обновляют в ВСУ и Нацгвардии старую технику, которая остались в наследство от Советского Союза.

Напомним, в параде к 30-летию Независимости Украины примут участие более 5 тыс. военных. В военном параде будет три колонны — пешая, воздушная и механизированная. Запланировано участие большого количества техники, вертолетов и самолетов Воздушных сил ВСУ.