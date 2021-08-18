Секрет уникального звучания скрипок Страдивари обнаружили ученые. Фото: РБК

https://racurs.ua/n158977-sekret-nepovtorimogo-zvuchaniya-skripok-stradivari-raskryli-uchenye.html

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Секрет скрипок Страдивари раскрыли китайские ученые совместно с американским ученым из Техасского университета A&M Джозеф Нагивари.

Исследователи подтвердили теорию того, что Антонио Страдивари и его современник Джузеппе Гварнери обрабатывали свои инструменты химическими веществами, благодаря которым скрипки приобретали свое неповторимое звучание. Причем некоторые из этих веществ были идентифицированы впервые. Об этом сообщается на сайте Wiley Online Library.

Профессор биохимии Джозеф Нагивари первым выдвинул гипотезу, что при изготовлении скрипок Страдивари и Гварнери использовали химические вещества. Еще 40 лет назад он подтвердил свое предположение, поскольку выяснил, что мастера подвергали древесину агрессивной химической обработке, чтобы вывести из нее червей. Американское химическое общество впоследствии подтвердило эту теорию.

Недавно провели новое исследование, в ходе которого оказалось, что мастера использовали буру (тетраборат натрия, который использовался еще древними египтянами в качестве инсектицида), цинк, медь, квасцы и известковую воду.

Ученые предполагают, что Страдивари и Гварнери могли сотрудничать с аптекарями того времени, которые добывали для них эти соединения. Мастера могли иметь собственные методики обработки дерева, которая держалась в тайне.

Как известно, легендарный скрипичный мастер Антонио Страдивари за свою жизнь изготовил около 1 тыс. 200 скрипок, а покупали эти уникальные инструменты преимущественно лишь очень состоятельные люди или представители королевских семей. Сегодня осталось около 600 скрипок Страдивари, каждая из которых может стоить примерно 10 млн долл.

Напомним, британскому музыканту Стивену Моррису вернули скрипку начала XVIII века, забытую им в поезде по дороге с концерта в Лондоне. Инструмент стоимостью около 250 тыс. фунтов (более 320 тыс. долл.) исполнителю вернул человек, который, вероятнее всего, украл его.

Источник: Wiley Online Library