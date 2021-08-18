Вероятную причину «обезвоживания» Марса назвали астрономы. Фото: naked-science.ru

https://racurs.ua/n158976-veroyatnuu-prichinu-obezvojivaniya-marsa-nazvali-astronomy.html

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Новой вероятной причиной обезвоживания Красной планеты ученые называют локальные пылевые бури.

Когда-то Марс мог быть теплым и влажным, как Земля, но потерял большую часть своей воды большей частью из-за расщепления молекул воды на водород и кислород и диффузии газов в космическое пространство. Главными виновниками потери воды с поверхности Марса считались обволакивающие планету мощные пылевые бури. Однако марсианская атмосфера также нагревается во время небольших региональных пыльных бурь. Об этом говорится в исследовании, которое опубликовано в журнале Nature Astronomy.

Ученые пришли к такому выводу после анализа данных с орбитального аппарата NASA Mars Reconnaissance Orbiter. Устройство измерило температуру, концентрацию пыли и водяного льда на расстоянии примерно в 100 км над поверхностью планеты.

Исследовательская станция Trace Gas Orbiter от Европейского космического агентства измерила концентрацию водяного пара и льда, а американский аппарат Maven измерил количество водорода, образующегося в результате разрушения молекул воды, на расстоянии 1 тыс. км над поверхностью планеты. Ученые утверждают, что эти данные рисуют четкую картину роли локальных пылевых буру в «обезвоживании» Марса.

Напомним, американские исследователи считают, что в древности Красная планета хранила теплый и засушливый климат благодаря особым ледяным облакам, которые создавали парниковый эффект.

Источник: Nature Astronomy