Ймовірну причину «зневоднення» Марса назвали астрономи. Фото: naked-science.ru

https://racurs.ua/ua/n158976-ymovirnu-prychynu-znevodnennya-marsa-nazvaly-astronomy.html

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Новою ймовірною причиною зневоднення Червоної планети науковці називають локальні пилові бурі.

Колись Марс міг бути теплим і вологим, як Земля, але втратив більшу частину своєї води здебільшого через розщеплення молекул води на водень і кисень і дифузії газів в космічний простір. Головними винуватцями втрати води з поверхні Марса вважалися потужні пилові бурі. Однак марсіанська атмосфера також нагрівається під час невеликих регіональних пилових бур. Про це йдеться у дослідженні, яке опубліковане у журналі Nature Astronomy.

Науковці дійшли такого висновку після аналізу даних з орбітального апарату NASA Mars Reconnaissance Orbiter. Пристрій виміряв температуру, концентрацію пилу і водяного льоду на відстані приблизно в 100 км над поверхнею планети.

Дослідницька станція Trace Gas Orbiter від Європейського космічного агентства виміряла концентрацію водяної пари та льоду, а американський апарат Maven виміряв кількість водню, що утворюється внаслідок руйнування молекул води, на відстані 1 тис. км над поверхнею планети. Вчені стверджують, що ці дані малюють чітку картину ролі локальних пилових буру у «зневодненні» Марса.

Нагадаємо, американські дослідники вважають, що в давнину Червона планета зберігала теплий і посушливий клімат завдяки особливим крижаним хмарам, які створювали парниковий ефект.

Джерело: Nature Astronomy