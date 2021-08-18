Листування у Viber можна використовувати як доказ у суді. Фото: plusworld.ru

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Ракурс

Листування у месенджері Viber тепер можна використовувати як доказ у суді.

Раніше листування в месенджері чи соціальній мережі не сприймалися як належні докази, але постановою Верховного суду у справі № 753/10840/19 підхід до скріншотів змінили. Заявниця звернулася до суду для отримання обмежувального припису щодо свого колишнього чоловіка. Той погрожував їй та її дитині. У якості доказів жінка подала до суду скріншоти листування з ним у Viber.

Суд прийняв це листування як належні докази й задовольнив вимоги заявниці. Залишив у силі рішення судів першої та апеляційної інстанції й Верховний суд. Більш того, вивчивши листування, Феміда встановила, що зміст конкретних фраз, лексики та характеру використання мовних засобів, які чоловік використовує з колишньою дружиною і малолітнім сином, можна кваліфікувати як домашнє насильство.

Таким чином суди заборонили чоловікові вести листування, розмовляти телефоном або в будь-який інший спосіб контактувати з колишньою дружиною і дитиною як особисто, так і через третіх осіб.

Нагадаємо, у серпні Київський апеляційний суд заявляв про випадки розсилання фейкових повісток щодо викликів до суду. Виявилося, що ці повідомлення надходять на електронну пошту нібито від імені самої установи — з адреси, домен якої схожий на електронну пошту Київського апеляційного суду.