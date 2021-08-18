Переписку в Viber можно использовать как доказательство в суде. Фото: plusworld.ru

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Ракурс

Переписку в мессенджере Viber теперь можно использовать как доказательство в суде.

Ранее переписки в мессенджере или социальной сети не воспринимались как надлежащие доказательства, но постановлением Верховного суда в деле № 753/10840/19 подход к скриншотам изменили. Заявительница обратилась в суд для получения ограничительного предписания в отношении своего бывшего мужа. Тот угрожал ей и ее ребенку. В качестве доказательств женщина подала в суд скриншоты переписки с ним в Viber.

Суд принял эту переписку как надлежащие доказательства и удовлетворил требования заявительницы. Оставил в силе решения судов первой и апелляционной инстанции и Верховный суд. Более того, изучив переписку, Фемида установила, что содержание конкретных фраз, лексики и характера использования языковых средств, которые человек использует с бывшей женой и малолетним сыном, можно квалифицировать как домашнее насилие.

Таким образом суды запретили мужчине вести переписку, разговаривать по телефону или в любой другой способ контактировать с бывшей женой и ребенком как лично, так и через третьих лиц.

Напомним, в августе Киевский апелляционный суд заявлял о случаях рассылки фейковых повесток по вызовам в суд. Оказалось, что эти сообщения поступают на электронную почту якобы от имени самого учреждения — с адреса, домен которого похож на электронную почту Киевского апелляционного суда.