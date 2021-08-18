ВРУ соберется 24 августа на внеочередное заседание. Фото: slovoidilo.ua

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Ракурс

Внеочередное заседание Верховной Рады Украины состоится во вторник, 24 августа.

Парламентарии придут на работу по требованию президента Владимира Зеленского. Внеочередную сессию председатель ВРУ Дмитрий Разумков созвал на 14.20. На заседании, которое состоится на День независимости Украины, рассмотрят закон о большом гербе. Об этом 18 августа сообщила пресс-секретарь спикера парламента Ольга Туний на собственной странице в Facebook.

В ходе сессии будет рассматриваться проект закона о большом государственном гербе Украины (№ 5712), — говорится в сообщении.



Напомним, 17 августа президент Украины Владимир Зеленский попросил главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова созвать внеочередное заседание парламента для рассмотрения законопроекта № 5712 «О большом Государственном Гербе Украины».