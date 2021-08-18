Размер минимальной зарплаты в Украине будут рассчитывать по-новому. Фото: gazeta.ru

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Размер минимальной зарплаты будут рассчитывать по-новому — 18 августа Кабинет министров одобрил законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оплаты труда». Документ предусматривает новый порядок расчета минимальной зарплаты.

Правительство предлагает учесть потребности работников и их семей и общий уровень средней заработной платы в целом по Украине. Нардепов также просят принять во внимание размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц и прогнозируемый индекс потребительских цен.

Также при расчете минимальной зарплаты просят учитывать:

уровень занятости;

уровень производительности труда;

уровень сбалансированности госбюджета;

уровень налогов, обязательных сборов и платежей.

Авторы законопроекта отмечают, что при этом размер минимальной зарплаты не может быть ниже прожиточного минимума для трудоспособных лиц и не может быть уменьшен.

Документ уже зарегистрировали в Верховной Раде. В тексте законопроекта отмечается, что Кабмин рассчитывает, что он вступит в силу уже с 1 января 2022 года.

Напомним, сейчас минимальная зарплата в Украине составляет 6 тыс. грн., а с 1 декабря она увеличится до 6,5 тыс грн. Рост минимальной заработной платы до 7,7 тыс. грн. в правительстве запланировали в 2024 году.