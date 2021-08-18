Розмір мінімальної зарплатні в Україні розраховуватимуть по-новому. Фото: gazeta.ru

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Розмір мінімальної зарплати будуть розраховувати по-новому — 18 серпня Кабінет міністрів схвалив законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оплати праці». Документ передбачає новий порядок розрахунку мінімальної зарплатні.

Уряд пропонує врахувати потреби працівників та їх сімей та загальний рівень середньої заробітної плати в цілому по Україні. Нардепів також просять взяти до уваги розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб й прогнозований індекс споживчих цін.

Також при розрахунку мінімальної зарплати просять враховувати:

рівень зайнятості;

рівень продуктивності праці;

рівень збалансованості держбюджету;

рівень податків, обов’язкових зборів і платежів.

Автори законопроекту наголошують, що при цьому розмір мінімальної зарплати не може бути нижче прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не може бути зменшений.

Документ вже зареєстрували у Верховній Раді. У тексті законопроекту зазначається, що Кабмін розраховує, що він набуде чинності вже з 1 січня 2022 року.

Нагадаємо, наразі мінімальна заробітна плата в Україні становить 6 тис. грн., а з 1 грудня вона збільшиться до 6,5 тис грн. Зростання мінімальної заробітної плати до 7,7 тис. грн. в уряді запланували в 2024 році.