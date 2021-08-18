Репетиція параду в Києві. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n158972-repetyciya-paradu-do-dnya-nezalejnosti-rozpochalasya-v-kyievi-foto-video.html

Ракурс

Перша репетиція військового параду з нагоди 30-річчя Незалежності України розпочалася 18 серпня у Києві.

На Майдані Незалежності та Хрещатику зібралися військовослужбовці, в центрі міста фіксується військова техніка та важка бронетехніка. З 15.00 було перекрито рух Хрещатиком та прилеглими вулицями. Відео репетиції параду очевидці публікують в YouTube.

На кадрах можна побачити, що вздовж Хрещатика виставлені кордони правоохоронців, щоби пішоходи не гуляли по проїжджій частині. На Майдан Незалежності також не пускають пішоходів.

По головній вулиці починає рухатися військова техніка, крокують військовослужбовці Збройних сил України.

Нагадаємо, у параді до Дня Незалежності України візьмуть участь понад 5 тис. військових. У військовому параді буде три колони — піша, повітряна та механізована.