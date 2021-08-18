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Ракурс
Репетиція параду в Києві. Фото: Ракурс

Репетиція параду до Дня Незалежності розпочалася в Києві (ФОТО, ВІДЕО)

18 сер 2021, 17:44
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Перша репетиція військового параду з нагоди 30-річчя Незалежності України розпочалася 18 серпня у Києві.

На Майдані Незалежності та Хрещатику зібралися військовослужбовці, в центрі міста фіксується військова техніка та важка бронетехніка. З 15.00 було перекрито рух Хрещатиком та прилеглими вулицями. Відео репетиції параду очевидці публікують в YouTube.

Репетиція параду в Києві. Фото: Ракурс

Репетиція параду в Києві. Фото: Ракурс

Репетиція параду в Києві. Фото: Ракурс

Репетиція параду в Києві. Фото: Ракурс

Репетиція параду в Києві. Фото: Ракурс

Репетиція параду в Києві. Фото: Ракурс

На кадрах можна побачити, що вздовж Хрещатика виставлені кордони правоохоронців, щоби пішоходи не гуляли по проїжджій частині. На Майдан Незалежності також не пускають пішоходів.

По головній вулиці починає рухатися військова техніка, крокують військовослужбовці Збройних сил України.


Нагадаємо, у параді до Дня Незалежності України візьмуть участь понад 5 тис. військових. У військовому параді буде три колони — піша, повітряна та механізована.

Джерело: Ракурс


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