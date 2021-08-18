Грози та град на сході – погода в Україні 19 серпня. Фото: https://novograd.city/

https://racurs.ua/ua/n158971-grozy-ta-grad-na-shodi-pogoda-v-ukrayini-19-serpnya-karta.html

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Погода в Україні 19 серпня, в четвер, залежно від регіону буде різною. На заході та в центральних областях Україні буде хмарно з проясненням.

Водночас у східних та південних областях очікуються опади. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Також синоптики попереджають про грози та град, шквали 15−20 м/с у східних, південних та центральних (крім Вінницької) областях.

Погода в Києві вночі очікується з дощем, а вдень буде без опадів. Температура повітря вночі складе 16−17°C, вдень підніметься до 21−23°C.

Погода в Харкові буде з дощами та грозами. Стовпчики термометрів вночі покажуть 18−20°C, вдень — 30−32°C.

Погода в Одесі також очікується з опадами протягом доби. Вночі буде 16−18°C, вдень температура повітря складе 23−25°C.

Погода у Львові прогнозується без опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть 9−11°C, вдень піднімуться до 22−24°C.

Погода в Карпатах також буде без опадів. Температура повітря вночі очікується 9−11°C, вдень — 22−24°C.

Геомагнітна обстановка в Україні буде спокійною, можливі невеликі збурення.