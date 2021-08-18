Грозы и град на востоке — погода в Украине 19 августа (КАРТА)https://racurs.ua/n158971-grozy-i-grad-na-vostoke-pogoda-v-ukraine-19-avgusta-karta.htmlРакурс
Погода в Украине19 августа, в четверг, в зависимости от региона будет разной. На западе и в центральных областях Украины будет облачно с прояснениями.
В то же время в восточных и южных областях ожидаются осадки. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.
Также синоптики предупреждают о грозах и граде, шквалах 15−20 м/с в восточных, южных и центральных (кроме Винницкой) областях.
Погода в Киеве ночью ожидается с дождем, а днем будет без осадков. Температура воздуха ночью составит 16−17°C, днем поднимется до 21−23°С.
Погода в Харькове будет с дождями и грозами. Столбики термометров ночью покажут 18−20°С, днем - 30−32°С.
Погода в Одессе также ожидается с осадками в течение суток. Ночью будет 16−18°С, днем температура воздуха составит 23−25°С.
Погода во Львове прогнозируется без осадков. Столбики термометров ночью покажут 9−11°С, днем поднимутся до 22−24°С.
Погода в Карпатах также будет без осадков. Температура воздуха ночью ожидается 9−11°С, днем - 22−24°С.
Геомагнитная обстановка в Украине будет спокойной, возможны небольшие возмущения.