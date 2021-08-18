Грозы и град на востоке – погода в Украине 19 августа

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Погода в Украине19 августа, в четверг, в зависимости от региона будет разной. На западе и в центральных областях Украины будет облачно с прояснениями.

В то же время в восточных и южных областях ожидаются осадки. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Также синоптики предупреждают о грозах и граде, шквалах 15−20 м/с в восточных, южных и центральных (кроме Винницкой) областях.

Погода в Киеве ночью ожидается с дождем, а днем ​​будет без осадков. Температура воздуха ночью составит 16−17°C, днем ​​поднимется до 21−23°С.

Погода в Харькове будет с дождями и грозами. Столбики термометров ночью покажут 18−20°С, днем ​​- 30−32°С.

Погода в Одессе также ожидается с осадками в течение суток. Ночью будет 16−18°С, днем ​​температура воздуха составит 23−25​​°С.

Погода во Львове прогнозируется без осадков. Столбики термометров ночью покажут 9−11°С, днем ​​поднимутся до 22−24°С.

Погода в Карпатах также будет без осадков. Температура воздуха ночью ожидается 9−11°С, днем ​​- 22−24°С.

Геомагнитная обстановка в Украине будет спокойной, возможны небольшие возмущения.