Погода на День Независимости - синоптик дал прогноз

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Погода 24 августа, на День Независимости, обещает быть теплой и солнечной, без дождей. Такой прогноз сделала сегодня синоптик Наталья Диденко, которая рассказала о погоде на долгие праздничные выходные в Украине.

В День Независимости, 24 августа, погода в Киеве обещает быть хорошей. Будет много солнца, дождей не ожидается. Днем +24−26 градусов, вечером +18−20 градусов. Уточнение, конечно, возможны, буду внимательно следить, — написала Диденко в Фейсбук.

Согласно предварительным данным, в воскресенье, 22 августа, осадков не предвидится. Только в ночь на 22 августа может пройти небольшой дождь. Днем столбик термометра прогреется до +24 градусов, вечером будет 18−20 выше нуля.

Погода 23 августа — на День Флага — в Киеве будет солнечной и теплой.

Напомним, 24 августа в Киеве пройдет военный парад. Также к 30-летию Независимости Украины в разных городах состоятся праздничные мероприятия.