Запасы «Газпрома» в Европе упали до минимума. Фото: ТАСС

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«Газпром» из-за аварии в Новом Уренгое сократил запасы газа в подземных хранилищах Европы. Сейчас в четырех самых крупных подземных хранилищах газа (ПХГ) объемы достигают только 18% от проектного уровня.

Это самый низкий показатель в истории и в несколько раз меньший, чем в среднем по всем хранилищам в Европейском Союзе, сообщают российские СМИ.

Из-за пожара на заводе в Новом Уренгое «Газпрому», который лишился части добычных мощностей, пришлось снизить поставки по газопроводу «Ямал — Европа», компенсируя это подъемом газа из ПХГ.

Низкие запасы в подземных хранилищах грозят компании трудностями с выполнениями контрактов на поставки газа зимой.

Даже когда «Газпром» справится с последствиями аварии, достаточного количества транспортных мощностей для покрытия пикового спроса может не найтись. В этом отношении «Газпром» рассчитывает на запуск первой нитки «Северного потока-2».

13 июля глава генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что «Газпром» посылает европейцам четкий сигнал: не будет «Северного потока-2», не будет и дополнительного газа.

Напомним, российский газовый монополист «Газпром» выкупил всего 4% из предлагаемой дополнительной твердой мощности прокачки через Украину на сентябрь.