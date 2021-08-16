«Газпром» торпедировал дополнительную прокачку через Украину и накрутил цену на газ

«Газпром» отказался докупать дополнительную прокачку газа, фото: «РБК»

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Российский газовый монополист «Газпром» выкупил всего 4% из предлагаемой дополнительной твердой мощности прокачки через Украину на сентябрь.

Об этом свидетельствуют результаты аукциона Regional Booking Platform, который состоялся сегодня, 16 августа, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

«Оператор газотранспортной системы Украины» на этом аукционе выставил мощности до 15 млн кубометров в сутки. Выкуплено было всего 0,65 млн кубометров в сутки — на входе в ГТС Украины на газоизмерительной станции «Суджа».

Основной объем по этому бронирования поступит в Венгрию на газоизмерительную станцию «Берегово» (0,5 млн кубов в сутки, как и в предыдущие месяцы).

У «Газпрома» на этот год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей объемом 40 млрд куб. м, что составляет 109 млн куб. м в сутки.

Ранее «Газпром» регулярно бронировал дополнительную твердую транзитную мощность через Украину и никогда не заказывал дополнительную перерываемую мощность, которую предлагала ОГТСУ.

Отмечается, что после объявления результатов этого аукциона, в Европе цена газа выросла до 585 долл. США за тысячу кубометров, хотя ранее держалась на уровне 550 тыс. долл. за тысячу кубометров.

«Газпром» с начала августа резко снизил транспортировки голубого топлива по газопроводу «Ямал-Европа», который забронирован до конца сентября.

Напомним, «Нафтогаз» недавно ввел новый тарифный план на отопительный сезон.

Источник: «Интерфакс-Украина»